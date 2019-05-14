В МИД РФ предупредили о готовности США применить ядерное оружие в Европе
Размещение Соединенными Штатами ядерного оружия на территории Европы говорит об их готовности применить его. Такое мнение высказал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - заявил он.
Дипломат подчеркнул, что европейские страны бездумно позволяют США подвергать их опасности, ставя самих себя "на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения".
"О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить?", - отметил Ермаков.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине марта США в течение двух суток перебросили в Европу, на передовую базу в Великобритании пять стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США, способных нести крылатые ракеты и авиабомбы.
ИСТОЧНИК KP.RU