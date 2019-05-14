2019-05-14T07:06:29+03:00
Общество

Погода в Москве на 14 мая 2019 года: в столице по-прежнему пасмурно

Синоптики дали прогноз погоды на 14 мая 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Ожидаются короткие грозовые дождиОжидаются короткие грозовые дождиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 14 мая 2019 года будет теплой, но пасмурной. Так, во вторник в столице ожидается кратковременный дождь и гроза. Небо на протяжении практически всего дня будет затянуто облаками.

Температура воздуха держится в пределах 22..24 градусов, в ночные часы - 12..14. Ветер сильный - потоки северного направления будут дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а при грозы порывы могут достигать 12-17 м/c, передает Гидрометцентр России. Атмосферное давление повышенное - 750 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что такая погода будет держаться в городе до конца рабочей недели. На выходных дожди прекратят лить, а ветер сбавит скорость. При этом температура останется в высоких плюсовых значениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мотоциклисты просят ГИБДД сделать разметку на дороге менее скользкой
Неизвестные обстреляли протестующих в Судане: погибли шесть человек
Льготные авиабилеты могут начать продавать через госуслуги
В СМИ узнали о поручении генпрокурора США проверить расследование Мюллера
"Нафтогаз" повысит цены на газ для населения Украины с 1 июня
Полиция США не смогла заставить активистов покинуть посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Минтруд расширил список сельских профессий для надбавки к пенсии
Трамп добавил к бюджету NASA $1,6 млрд
В МИД РФ предупредили о готовности США применить ядерное оружие в Европе
Сенаторы США подготовили законопроект против "Северного потока - 2"
"Нашел, чем напугать": Пушков прокомментировал ультиматум Климкина ЕС
Два самолета потерпели крушение на Аляске
В Казани эвакуировали аэропорт из-за слов пьяного пассажира о бомбе в самолете
США снова уговаривают Турцию отложить покупку С-400
Путин в Сочи примет Лаврова и Помпео после их переговоров
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
В промо-кадре «Игры престолов» зрители наши новый ляп
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Путин призвал ускорить создание в России защиты от гиперзвукового оружия
Фондовые индексы США обвалились после провальных торговых переговоров с Китаем
В самолет Меркель в аэропорту Дортмунда врезался автомобиль
Главный свидетель по делу Мамаева и Кокорина попала в больницу в критическом состоянии
Трамп предостерег Иран от необдуманных шагов
Песков: Подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется
Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20