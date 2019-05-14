Погода в Москве на 14 мая 2019 года: в столице по-прежнему пасмурно

СЕГОДНЯ 07:06 2019-05-14T07:06:29+03:00

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Погода в Москве на 14 мая 2019 года будет теплой, но пасмурной. Так, во вторник в столице ожидается кратковременный дождь и гроза. Небо на протяжении практически всего дня будет затянуто облаками.

Температура воздуха держится в пределах 22..24 градусов, в ночные часы - 12..14. Ветер сильный - потоки северного направления будут дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а при грозы порывы могут достигать 12-17 м/c, передает Гидрометцентр России. Атмосферное давление повышенное - 750 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что такая погода будет держаться в городе до конца рабочей недели. На выходных дожди прекратят лить, а ветер сбавит скорость. При этом температура останется в высоких плюсовых значениях.

ИСТОЧНИК KP.RU