2019-05-14T07:30:05+03:00
Общество

Льготные авиабилеты могут начать продавать через госуслуги

Такие варианты обсуждают сейчас в правительстве
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Минтранс предлагает наладить продажу льготных авиабилетов через сайт госуслугиМинтранс предлагает наладить продажу льготных авиабилетов через сайт госуслугиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В России могут начать продавать льготные билеты на самолет через портал госуслуги. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе. Пока приобрести субсидируемые билеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток можно только в кассах авиакомпаний, причем стоять в очередях нужно от нескольких часов до нескольких суток.

За 2019 год льготными проездными документами воспользовались порядка одного миллиона пассажиров. Львиная доля билетов была приобретена в кассах и пока решить проблему очередей и ажиотажного спроса не удается. «Переезд» продаж на сайт госуслуги – это выход, но для этого потребуется примерно год. За это время необходимо доработать законодательство и сам портал.

В авиакомпаниях отмечают, что готовы обсуждать вопросы улучшения сервиса по продажам льготных билетов. Пока перевозчики пытаются решить проблему своими силами, дорабатывая сервис покупки льготных билетов у себя на сайтах, пишет газета «Известия».

Продавать субсидируемые билеты авиакомпании начали в январе 2019 года. Эта новость вызвала нешуточный ажиотаж среди пассажиров. Жители Камчатского края практически ночевали у офисов авиакомпании и у касс в аэропорту, чтобы заполучить дешевые билеты. Камчатцы стали жаловаться. Акция акцией, но, по их мнению, нужно было систематизировать процесс, чтобы сократить время ожидания. Их услышали федеральные власти и ввели нововведения.

ЦЕНА ВОПРОСА

Субсидированные билеты

Хабаровск-Москва - 7 200 рублей

Петропавловск-Камчатский - Москва - 7 500 рублей

Обычные билеты

Хабаровск-Москва - 13 200 рублей

Петропавловск-Камчатский - Москва - 15 000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мотоциклисты просят ГИБДД сделать разметку на дороге менее скользкой
Неизвестные обстреляли протестующих в Судане: погибли шесть человек
В СМИ узнали о поручении генпрокурора США проверить расследование Мюллера
"Нафтогаз" повысит цены на газ для населения Украины с 1 июня
Погода в Москве на 14 мая 2019 года: в столице по-прежнему пасмурно
Полиция США не смогла заставить активистов покинуть посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Минтруд расширил список сельских профессий для надбавки к пенсии
Трамп добавил к бюджету NASA $1,6 млрд
В МИД РФ предупредили о готовности США применить ядерное оружие в Европе
Сенаторы США подготовили законопроект против "Северного потока - 2"
"Нашел, чем напугать": Пушков прокомментировал ультиматум Климкина ЕС
Два самолета потерпели крушение на Аляске
В Казани эвакуировали аэропорт из-за слов пьяного пассажира о бомбе в самолете
США снова уговаривают Турцию отложить покупку С-400
Путин в Сочи примет Лаврова и Помпео после их переговоров
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
В промо-кадре «Игры престолов» зрители наши новый ляп
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Путин призвал ускорить создание в России защиты от гиперзвукового оружия
Фондовые индексы США обвалились после провальных торговых переговоров с Китаем
В самолет Меркель в аэропорту Дортмунда врезался автомобиль
Главный свидетель по делу Мамаева и Кокорина попала в больницу в критическом состоянии
Трамп предостерег Иран от необдуманных шагов
Песков: Подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется
Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20