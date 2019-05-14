Льготные авиабилеты могут начать продавать через госуслуги

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-14T07:30:05+03:00

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В России могут начать продавать льготные билеты на самолет через портал госуслуги. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе. Пока приобрести субсидируемые билеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток можно только в кассах авиакомпаний, причем стоять в очередях нужно от нескольких часов до нескольких суток.

За 2019 год льготными проездными документами воспользовались порядка одного миллиона пассажиров. Львиная доля билетов была приобретена в кассах и пока решить проблему очередей и ажиотажного спроса не удается. «Переезд» продаж на сайт госуслуги – это выход, но для этого потребуется примерно год. За это время необходимо доработать законодательство и сам портал.

В авиакомпаниях отмечают, что готовы обсуждать вопросы улучшения сервиса по продажам льготных билетов. Пока перевозчики пытаются решить проблему своими силами, дорабатывая сервис покупки льготных билетов у себя на сайтах, пишет газета «Известия».

Продавать субсидируемые билеты авиакомпании начали в январе 2019 года. Эта новость вызвала нешуточный ажиотаж среди пассажиров. Жители Камчатского края практически ночевали у офисов авиакомпании и у касс в аэропорту, чтобы заполучить дешевые билеты. Камчатцы стали жаловаться. Акция акцией, но, по их мнению, нужно было систематизировать процесс, чтобы сократить время ожидания. Их услышали федеральные власти и ввели нововведения.

ЦЕНА ВОПРОСА

Субсидированные билеты

Хабаровск-Москва - 7 200 рублей

Петропавловск-Камчатский - Москва - 7 500 рублей

Обычные билеты

Хабаровск-Москва - 13 200 рублей

Петропавловск-Камчатский - Москва - 15 000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU