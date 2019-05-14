МИД КНДР назвал грабежом арест торгового судна властями США

СЕГОДНЯ 08:02 2019-05-14T08:02:02+03:00

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Недавний арест торгового северокорейского судна властями США является незаконным грабежом. С таким заявлением выступил МИД КНДР во вторник.

"Соединенные Штаты совершили незаконный жестокий грабеж, арестовав наше торговое судно близ архипелага Американское Самоа, прикрываясь санкционной резолюцией Совета Безопасности ООН", - говорится в обращении, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

МИД подчеркнул, что действия Вашингтона "противоречит основополагающим принципам общего коммюнике", которое подписали лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на первом саммите в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Северокорейское министерство подчеркнуло в документе, что Штатам "придется вернуть корабль КНДР без промедления", и пообещало, что в Пхеньяне будут пристально следить за дальнейшими шагами Вашингтона.

Как писал сайт kp.ru, власти США арестовали сухогруз КНДР Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций. Судно якобы использовалось для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи, а также доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования".

ИСТОЧНИК KP.RU