2019-05-14T08:52:16+03:00
В мире

Экс-президент США Картер перенес операцию после перелома бедра

Политик получил травму, когда собирался на охоту на индеек
Юлия ДИВЕЕВА
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Бывший президент США Джимми КартерБывший президент США Джимми КартерФото: REUTERS
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В США прооперировали 39-го президента страны Джимми Картера после того, как он словам бедро. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба американского политика и общественного деятеля.

Операцию делали врачи в медицинском центре в штате Джорджия и она прошла успешно. Сейчас с 94-летний Картер уже у себя дома и рядом находится его супруга Розалин.

Экс-президент получил травму, когда упал на пол, пока собирался на охоту на индеек, передает ТАСС.

Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс в семье фермера. Президентом США был избран в январе 1977 года, одержав победу над соперником из Республиканской партии Джеральдом Фордом.

В годы его правления США и СССР подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан политик принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы из США в СССР и бойкотировал Олимпийские игры в Москве.

В ноябре 1980 года он проиграл выборы республиканцу Рейгану и занялся преподавательской деятельностью. В 2002 году Картеру была присуждена Нобелевская премия мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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