В ВОЗ назвали главную причину ожирения детей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-14T09:00:38+03:00

Те, кто находится на искусственном вскармливании имеют высокий риск развития ожирения в дальнейшем

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Европейскимрегиональное бюро ВОЗ провело исследование, которое выявило основные причины ожирения у детей. Сразу две работы подтвердили, что дети, которые не находились на грудном вскармливании или получали материнское молоко лишь эпизодически, имеют большой риск столкнуться в будущем с лишним весом.

Анализировалось состояние здоровья детей, проживающих в странах Европы. Из 13,7 миллиона школьников (6-9 лет), проживающих в 21 стране-участнице исследования, почти 400 респондентов имеют крайнюю степень ожирения. В целом лишний вес присутствует у каждого пятого ребенка. Все эти дети были на искусственном вскармливании. При кормлении грудным молоком риск дальнейшего ожирения снижается на 13 процентов.

- Чем дольше ребенка кормят грудным молоком, тем более он защищен. Мы должны делать все возможное для поддержки и расширения масштабов естественного вскармливания в регионе, - цитирует «Российская газета» слова глава Отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни ЕРБ ВОЗ доктора Бента Миккелсена.

Эксперты из ВОЗ настаивают, что первые шесть месяцев ребенку требуется исключительно материнское молоко. А уже потом кроху стоит приучать к прикорму. Если раньше считалось, что отнимать малыша от груди стоит в год, то теперь специалисты рекомендуют кормить до двух лет и более.

В России проблема детского ожирения стоит также остро. По данным Минздрава РФ более 300 тысяч детей страдают от наличия лишних килограммов.

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Проблемы с лишним весом имеют 41 млн детей

Согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году более 1,9 миллиарда людей старше 18 лет имели избыточный вес, а 650 миллионов из них страдали ожирением. Около 41 миллиона детей дошкольного возраста имеют проблемы с лишним весом.

ИСТОЧНИК KP.RU