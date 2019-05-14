Дональда Трампа-младшего вызвали в суд после уклонения от допросов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-14T10:40:35+03:00

Ранее сын президента США отказался от дачи показаний по делу о "вмешательстве" в американские выборы

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Комитет сената Соединенных Штатов по разведке передал сыну американского лидера Дональду Трампу-младшему повестку в суд после того, как он несколько раз отказался от участия в допросах по делу о приписываемом России "вмешательстве" в выборы президента США 2016 года.

По словам председателя комитета Ричарда Берра, бизнесмен дважды соглашался на дачу показаний в марте и апреле, однако позже менял свои планы. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

Стоит напомнить, что несколько лет назад сына президента США Дональда Трампа уже вызывали на допрос в палату Конгресса. Тогда он на протяжении девяти часов общался с сенаторами в рамках расследования дела спецпрокурора Роберта Мюллера.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне мужчину вновь вызвали в комитет для дачи показаний, однако, как отреагировал на это сам бизнесмен, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU