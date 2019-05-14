2019-05-14T10:56:15+03:00
Политика

Пушков оценил планы США по отправке военных на Ближний Восток

Сенатор рекомендовал американцам вспомнить, чем закончилась война в Ираке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США планируют отправить 120 тысяч военных на Ближний ВостокСША планируют отправить 120 тысяч военных на Ближний ВостокФото: REUTERS
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Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что, прежде чем развязывать войну в Иране, американцам стоит вспомнить последствия боевых действий в Ираке. Таким образом сенатор прокомментировал планы Пентагона по увеличению военного контингента на Ближнем Востоке.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил план по сдерживанию Ирана. Речь идет об отправке в ближневосточный регион 120 тысяч военных на случай, если Тегеран ускорит разработку ядерного оружия или решит напасть на американские войска.

"В 2003 вице-президент США [Дик] Чейни заявил: "Пора брать Ирак". Но так "взяли", что потом не знали, как бросить. Сейчас роль Чейни выполняет [советник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон, призывающий нанести удар по Ирану. Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тыс. солдат, как в своё время в Ирак. Готовится война", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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