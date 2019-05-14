2019-05-14T11:13:27+03:00
Общество

Билет на поезд для новорожденного можно купить без свидетельства о рождении

Новые правила начали действовать при оформлении проездных документов для малышей, возрастом до одного месяца
Елена АКИМОВА
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РЖД изменит правила путешествия с новорожденными детьмиРЖД изменит правила путешествия с новорожденными детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ
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РЖД вводит новые правила оформления билетов для новорожденных. Если пассажир не старше одного месяца, то оформить проездной документ для него можно без свидетельства о рождении. Достаточно иметь только справку о рождении, которая выдается маме в каждом роддоме.

Правила начали действовать с 14 мая 2019 года. Остальные требования к оформлению билета остались неизменны: в документе нужно указать фамилию ребенка или одного из родителей, а также серию и номер документа, который будет предъявлен при посадке на поезд.

Соответствующее постановление правительства, которое регламентирует данные изменения, было принято 30 апреля 2019 года. На такие меры законодателей подтолкнул тот факт, что родителям стали часто отказывать в покупке билета на новорожденного без свидетельства о рождении, оформленного в ЗАГСе.

Взрослому пассажиру все также разрешено бесплатно проводить с собой ребенка, но при условии, что малыш не занимает отдельного места и не достиг пяти лет, сообщает Пятый канал.

Кстати, «РЖД» расширяет перечень поездов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу. Ввод в продажу невозвратных билетов на новых направлениях будет осуществляться поэтапно. Теперь за приемлемую цену можно добраться сразу в несколько городов страны, в том числе южные направления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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