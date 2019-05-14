В голосовых звонках мессенджера WhatsApp нашли крупную уязвимость
Неизвестные злоумышленники, осуществляя звонки на выбранные номера телефонов через приложение WhatsApp, устанавливали на них шпионское программное обеспечение. Хакеры выбрали для атаки устройства на платформах iOS и Android.
При это, как сообщает газета Financial Times, вредоносный код скачивался на телефон, даже если абонент не брал трубку, а сведения о звонке удалялись из памяти телефона.
В компании о данной проблеме узнали в начале мая. На минувшей неделе разработчики приложения сообщила о ней в Минюст Соединенных Штатов. Как было установлено, разработчиком вредоносной программы является израильская частная компания NSO Group.
Телеканал Sky News уточнил, что в WhatsApp утверждают, что хакерская атака имела незначительный масштаб и затронула всего несколько десятков пользователей.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, криптографы из Германии нашли способ проникнуть в групповые чаты WhatsApp, защищенные сквозным шифрованием. Данный баг позволял хакерам проникнуть в групповые чаты и добавить туда новых пользователей без подтверждения администратора.
ИСТОЧНИК KP.RU