2019-05-14T11:19:00+03:00
Общество

В голосовых звонках мессенджера WhatsApp нашли крупную уязвимость

Хакеры при помощи звонков загружали на телефоны шпионское программное обеспечение
Марина ВЕНЦОВА
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В голосовых звонках Whatsapp нашли крупную уязвимостьВ голосовых звонках Whatsapp нашли крупную уязвимостьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Неизвестные злоумышленники, осуществляя звонки на выбранные номера телефонов через приложение WhatsApp, устанавливали на них шпионское программное обеспечение. Хакеры выбрали для атаки устройства на платформах iOS и Android.

При это, как сообщает газета Financial Times, вредоносный код скачивался на телефон, даже если абонент не брал трубку, а сведения о звонке удалялись из памяти телефона.

В компании о данной проблеме узнали в начале мая. На минувшей неделе разработчики приложения сообщила о ней в Минюст Соединенных Штатов. Как было установлено, разработчиком вредоносной программы является израильская частная компания NSO Group.

Телеканал Sky News уточнил, что в WhatsApp утверждают, что хакерская атака имела незначительный масштаб и затронула всего несколько десятков пользователей.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, криптографы из Германии нашли способ проникнуть в групповые чаты WhatsApp, защищенные сквозным шифрованием. Данный баг позволял хакерам проникнуть в групповые чаты и добавить туда новых пользователей без подтверждения администратора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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