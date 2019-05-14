Курс биткоина превысил отметку в $8000 впервые с июля 2018 года

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-14T11:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Курс биткоина начал стремительно увеличиваться и к настоящему моменту поднялся выше отметки в 8 тысяч долларов. Последний раз такие показатели фиксировались в июле 2018 года.

Данные CoinDesk свидетельствуют о том, что накануне стоимость криптовалюты начала увеличиваться максимальными темпами и взлетела на 25%. Рост же цены биткоина в ходе последних торгов составил 3,4%. Сейчас она оценивается в 8104,49 доллара, при этом еще на прошлой неделе стоимость составляла 6 тысяч долларов.

Примечательно, что повышение курса биткоина происходит на фоне обрушения основных финансовых рынков, вызванного торговым спором между Китаем и США. Эксперты считает, что интерес инвесторов к криптовалюте значительно увеличился, однако до значения 2017 года в 20 тысяч долларов биткоину еще далеко, передает "Интерфакс".

ИСТОЧНИК KP.RU