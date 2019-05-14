«Реал Мадрид» все еще хочет подписать Неймара

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-14T11:46:16+03:00

ПСЖ готов продать 27-летнего Неймара за 350 миллионов евро и в придачу полузащитника Хамеса Родригеса Фото: REUTERS

По словам «сливочных», клуб ждет ответных действий от игрока, чтобы они могли начать работать над трансфером

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По информации AS, «Реал Мадрид» все еще не отписал идеи подписать у «ПСЖ» Неймара, просто ждет шагов навстречу от самого бразильца. Игрок должен сказать о своем желание перейти «парижанам», чтобы стороны начали согласовывать условия перехода.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать 27-летнего Неймара за 350 миллионов евро и в придачу полузащитника Хамеса Родригеса, но «сливочных» в рядах «парижан» интересует не Хамес Родригес в качестве приложения к Неймару, а Килиан Мбаппе. Но по такому варинту предложений не поступало.

В свою очередь «ПСЖ» также присматриваются сразу к трем игрокам «Реала»: Иско, Тони Кроосу и нападающему Гарету Бэйлу, которого «Реал» на днях сватал в аренду в «Тоттенхэм».

«Реал» готов рассмотреть предложения по трансферу всех трех игроков, поэтому не исключен вариант обмена.

По сведениям Le Parisien, «ПСЖ» готов приобрести игроков в летнее трансферное окно за 210 миллионов евро или рассмотреть варианты обмена, включающие в себя всех игроков «парижан» кроме Мбаппе.

Сам Неймар пока никаких активных действий для перехода в стан «сливочных» не предпринимал.

Президент «Реала» пожелал бразильцу как можно скорее принять решение:

«Надеюсь, что Неймар станет игроком "Реала". Для него это будет лучший вариант. Неймар допустил ошибку, когда покинул "Барселону". Перейдя в ПСЖ он не добился успеха. Я являюсь фанатом "Реала". Этот клуб делает все на отлично. Если у Неймара появился шанс перейти, то ему не нужно раздумывать», - цитирует Переса Marca.

Контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Всего за «парижан» в этом сезоне он сыграл 17 матчей, забил 15 голов, отдал 22 результативные передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU