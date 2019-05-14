Программу Серея Доренко «Подъем» убрали из эфира
На радиостанции «говорит Москва» приняли решение закрыть авторскую программу Сергея Доренко. «Подъем» убрали из эфира, а на освободившееся место – с 9 до 11 утра – поставили «Программу Алексея Гудошникова».
Коллеги погибшего радиоведущего отметили, что «Подъем» создал Сергей Доренко и «заменить его никто не сможет».
Российский журналист умер 9 мая. Ему было 59 лет. Эксперты установили, что причиной смерти стал разрыв аорты, но дети Доренко от первого брака требуют провести повторную экспертизу, так как считают, что смерть носит криминальных характер и отца могли отравить.
Последние пять лет Доренко работал главным редактором радиостанции «Говорит Москва». В последний раз он выходил в эфир 6 мая, программа была посвящена авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, где погиб 41 человек, пишет Ридус.
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Дочери Доренко едва не подрались с его женой Юлией прямо на кладбище
Между старшими детьми Доренко от первого брака и его второй женой Юлией никогда не было нормальных отношений. Дело в том, что 9 лет назад Сергей ушел от своей жены Марины, с которой прожил 30 лет, к молодой журналистке, своей сотруднице Юлии Силявиной. В этом союзе тоже появились дети - Варя и Вера 9 и 10 лет (подробности)
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Последний эфир Сергея Доренко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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