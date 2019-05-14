Apple прекратит поддержку старых iPhone

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-14T11:51:38+03:00

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Компания Apple намерена прекратить поддержку сразу шести своих гаджетов. Так, обновлений лишатся два планшета и четыре смартфона.

По словам инсайдера, новую версию операционной системы не получат iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus и IPhone 6S. Кроме того несовместимыми с обновлениями признаны iPad Mini 2 и iPad Air Ipod. Производство всех указанных моделей уже прекращено, только восстановленные iPhone SE время от времени появляются у дистрибьютеров.

Отмечается, что новая версия операционной системы позволит увеличить скорость гаджетов на 40%. Бета-версию покажут 3 июня, а окончательный, финальный вариант — в середине сентября. Масштабная установка системы iOS 13, скорее всего, начнется в конце сентября или начале октября, передает телеканал «360».

Добавим, что если эта информация официально подтвердится в июне, то перечисленные гаджеты можно будет считать официально устаревшими, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU