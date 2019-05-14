2019-05-14T12:06:18+03:00
Политика

Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

Настоящий указ вступает в силу с 14 мая 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности РоссииВладимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности РоссииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин ввел в действие новую доктрину энергетической безопасности страны. Об этом говорится в указе российского лидера, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации постанавливаю: утвердить прилагаемую доктрину энергетической безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.

При этом отмечается, что доктрина от 29 ноября 2012 года признается утратившей силу. Настоящий указ вступает в силу со вторника, 14 мая 2019 года.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, как ранее писал сайт kp.ru, сообщал о том, что из-за появления новых вызовов и угроз разработана новая редакция доктрины энергетический безопасности. Ее подготовкой занималось Минэнерго совместно с другими федеральными ведомствами. Со своей стороны министр энергетики России Александр Новак отмечал, что энергобезопасность подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, создание резервов, а также сохранение лидирующих позиций РФ на международных рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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