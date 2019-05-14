США предостерегли ЕС от разработки собственных оборонных проектов

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-14T12:08:19+03:00

В Вашингтоне считают, что это может привести к дублированию военных систем и порождению соперничества между НАТО и Евросоюзом

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Соединенные Штаты предостерегли Евросоюз от разработки собственных оборонных проектов, поскольку они могут иметь экономические и политические последствия. Об этом говорится в письме заместителя госсекретаря США Эллен Лорд главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

В Вашингтоне считают, что планы ЕС по созданию собственных структур несут угрозу военному сотрудничеству в рамках НАТО и могут привести к дублированию систем. Это, в свою очередь, порождает соперничество между альянсом и союзом, а также провоцирует расходование оборонных ресурсов.

Кроме того, американцы не довольны принятием Регламента европейского оборонного фонда, который позволяет приглашать третьи страны к участию в проектах Евросоюза, и условиями программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO). США настаивают на изъятии ряда положений из документа. Речь идет, в частности, об интеллектуальной собственности и контроле за экспортом, пишет El Pais.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Европе заговорили о необходимости создания отдельных от НАТО Вооруженных сил. Президента США Дональда Трампа такая идея оскорбила.

ИСТОЧНИК KP.RU