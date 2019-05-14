В Госдуме призвали США быть более осмотрительными при размещении своего оружия

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-14T12:10:42+03:00

Депутаты напомнили, что Россия тоже хорошо вооружена и имеет разветвленную разведсеть по всему миру

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В Госдуме прокомментировали сообщения российского МИД о том, что США размещает ядерное оружие в Европе. Такая непосредственная близость к границам нашей страны может нести угрозы целостности РФ. Штатам стоит более осмотрительно обходиться с подобным вооружением, необходимо помнить, что ответный удар может быть слишком сильным.

- Всем следует помнить, что у нашей страны хорошая разветвленная разведсеть, мы оперативно получаем информацию. В ядерной доктрине нашей страны написано, что если есть угрозы целостности России, то государство, от которого происходит угроза, подвергается ядерному удару. Мы не будем наносить удары против самих систем, они будут по государству, которое отдало команду, - комментирует ФАН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Депутат добавил, что, скорее всего, страны Европы были бы рады отказаться от таких «гостей», но не могут, так как являются «марионетками» в руках США.

Ранее сайт kp.ru писал, что директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что "некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств".

ИСТОЧНИК KP.RU