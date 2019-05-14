2019-05-14T12:10:42+03:00
Политика

В Госдуме призвали США быть более осмотрительными при размещении своего оружия

Депутаты напомнили, что Россия тоже хорошо вооружена и имеет разветвленную разведсеть по всему миру
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
США призвали быть более осмотрительными при размещении своего оружияСША призвали быть более осмотрительными при размещении своего оружияФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали сообщения российского МИД о том, что США размещает ядерное оружие в Европе. Такая непосредственная близость к границам нашей страны может нести угрозы целостности РФ. Штатам стоит более осмотрительно обходиться с подобным вооружением, необходимо помнить, что ответный удар может быть слишком сильным.

- Всем следует помнить, что у нашей страны хорошая разветвленная разведсеть, мы оперативно получаем информацию. В ядерной доктрине нашей страны написано, что если есть угрозы целостности России, то государство, от которого происходит угроза, подвергается ядерному удару. Мы не будем наносить удары против самих систем, они будут по государству, которое отдало команду, - комментирует ФАН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Депутат добавил, что, скорее всего, страны Европы были бы рады отказаться от таких «гостей», но не могут, так как являются «марионетками» в руках США.

Ранее сайт kp.ru писал, что директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что "некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Козак возглавил правительственную комиссию по вопросам ТЭК
Самолет «ЮТэйр» возвращается в аэропорт из-за неубранного шасси
В МИД России надеются услышать четкую позицию Зеленского по Донбассу
Жюри винодельческого конкурса в Брюсселе назвало лучшее игристое вино
Венесуэла получила гуманитарную помощь от Китая
Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
США предостерегли ЕС от разработки собственных оборонных проектов
Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России
Apple прекратит поддержку старых iPhone
«Реал Мадрид» все еще хочет подписать Неймара
«Аэрофлот» опроверг информацию о нештатной ситуации на борту самолета Калининград-Москва
Программу Серея Доренко «Подъем» убрали из эфира
У безработного москвича отобрали пакет с 4 миллионами рублей
Курс биткоина превысил отметку в $8000 впервые с июля 2018 года
В голосовых звонках мессенджера WhatsApp нашли крупную уязвимость
Билет на поезд для новорожденного можно купить без свидетельства о рождении
Пушков оценил планы США по отправке военных на Ближний Восток
В МВД рассказали, какие ошибки чаще всего совершают будущие водители во время экзамена
Дональда Трампа-младшего вызвали в суд после уклонения от допросов