2019-05-14T12:15:27+03:00
Политика

Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

В ходе телефонного разговора Сергей Шойгу и Хулуси Акар поговорили о мерах по снижению напряженности в Идлибе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Фото: c cайта Министерства обороны России.
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Во вторник, 14 мая, министр обороны России и Турции - Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Сирии. Об этом сообщает коммюнике, распространенное турецким военным ведомством

«В ходе телефонных переговоров Акар и Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности, последние события в сирийской провинции Идлиб, а также меры по снижению напряженности в этом регионе в рамках достигнутых в Сочи договоренностей», - говорится в документе.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 14 мая президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора также обсудили проблемную ситуацию в Идлибе, как и общую обстановку в Сирии. Кроме того лидер Турции отметил рост нарушений в зоне деэскалации в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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