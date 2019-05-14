Жюри винодельческого конкурса в Брюсселе назвало лучшее игристое вино

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-14T12:30:17+03:00

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В Брюсселе подвели итоги престижного международного винодельческого конкурса. Члены жюри выбрали лучшее игристое вино. Победителем единогласно было признано игристое марки Chant d’Eole. Производится напиток в Бельгии.

Ежемесячно компания выпускает до 80 тысяч бутылок напитка. Chant d’Eole одержал победу в номинации «Международное открытие». Эксперты уже назвали напиток настоящей революцией на рынке игристого вина, сообщает телеканал «360».

В России существует свой рейтинг качества игристых напитков. В рамках проекта «Винный гид России» эксперты проводят исследования отечественной продукции. Специально ля этого было закуплено более 300 российских марок вина. На первом этапе из 50 различных марок качественными оказались только 37.

На первом месте по баллам оказалось достаточно дорогое шампанское Абрау-Дюрсо Victor Dravigny, которое стоит от 750 рублей за бутылку. При этом на седьмом — недорогой брют «Кубань-вино» по цене от 190 рублей за бутылку

ИСТОЧНИК KP.RU