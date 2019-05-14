2019-05-14T12:45:17+03:00
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси

В настоящее время лайнер рейса Москва – Милан удачно приземлился во Внуково
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолет «ЮТэйр» возвращается в аэропорт из-за неубранного шассиСамолет «ЮТэйр» возвращается в аэропорт из-за неубранного шассиФото: Иван ВИСЛОВ
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Самолет авиакомпании «ЮТэйр» рейса МоскваМилан вернулся в аэропорт «Внуково» из-за неубранного шасси. После выработки топлива, лайнер совершил удачную посадку.

«Сейчас кружит над аэропортом, вырабатывает топливо», - сказал собеседник РИА Новости во время приземления самолета.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 14 мая появилась информация о нештатной ситуации на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» рейса Калининград-Москва. Однако авиакомпания опровергла эту информацию и в настоящие время самолет сел в аэропорту «Шереметьево».

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа с самолетом «Сухой Суперджет - 100» который вылетел из столичного аэропорта в Мурманск и и был вынужден совершить экстренную посадку, в ходе которой лайнер загорелся. Жертвами стал 41 человек, всего на борту находились 78 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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