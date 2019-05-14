2019-05-14T12:37:49+03:00
Политика

Козак возглавил правительственную комиссию по вопросам ТЭК

Ее состав был расширен до 40 участников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заместитель председателя правительства Дмитрий КозакЗаместитель председателя правительства Дмитрий КозакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство России обновило состав комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым во вторник, 14 мая.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович был выведен из комиссии, а ее новым главой стал другой заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. Также состав объединения был расширен до 40 участников. В него дополнительно вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин, заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин и первый замминистра природных ресурсов Денис Храмов, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент России Владимир Путин ввел в действие новую доктрину энергетической безопасности страны. Решение было принято из-за появления новых вызовов и угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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