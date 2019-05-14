2019-05-14T12:55:18+03:00
Туризм

Япония надеется на дальнейшее смягчение визового режима с Россией

Уже к 2023 году взаимный турпоток может составить около 400 тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Японии выразили надежду на смягчение визового режима с РоссиейВ Японии выразили надежду на смягчение визового режима с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ассоциация японских туристических агентств (JATA) надеется на то, что Россия продолжит ослаблять визовые требования к туристам из "страны восходящего Солнца". Соответствующее заявление сделал вице-президент JATA Дзюнго Кикума во вторник, 14 мая.

Он присутствовал на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Японской национальной туристической организацией и Российским союзом туриндустрии. В планах сторон уже к 2023 году увеличить взаимный турпоток до 400 тысяч человек. При этом для каждого региона составлен свой план. Так, например, в апреле состоится поездка представителей японских туристических компаний на Сахалин.

"Наша ассоциация хотела бы также попросить российскую сторону оказать содействие в области дальнейшего смягчения визового режима для туристических групп для того, чтобы мы смогли выполнить поставленные цели", - цитирует ТАСС Кикуму.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года сама Япония смягчала визовые требования к российским туристам. Теперь граждане РФ могут посещать островное государства просто по заграничному паспорту, для этого нужно купить путевку и заполнить анкету при въезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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