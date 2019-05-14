2019-05-14T12:57:42+03:00
В мире

Американцы стали чаще называть детей именами персонажей «Игры престолов»

Наибольшей популярностью пользуются имена Арья и Кхалиси
Марина ВЕНЦОВА
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Арья Старк. Фото: кадр из фильмаАрья Старк. Фото: кадр из фильма
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Новорожденных детей в Соединенных Штатах стали чаще называть именами персонажей культового сериала «Игра престолов». Самыми популярными в настоящее время являются - Арья и Кхалиси.

Так, как пишет Business Insider со ссылкой на Службу соцобеспечения США, 2 тысячи 545 девочек в минувшем году были названы в честь Арьи Старк. Это имя находится на 119 месте по популярности среди американцев.

Имя Кхалиси – в честь одной из главных героинь Дейенерис Таргариен, занимает 549 строчку. В 2018 году так назвали 560 девочек. В число популярных эти имена вошли в 2010 и 2014 годах соответственно.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 14 апреля 2019 года на канале НВО вышел заключительный 8 сезон сериала «Игра престолов». Основу для него составили черновики, написанные Джорджем Мартином, для последней книги цикла "Песнь Льда и Пламени".

Игра Престолов 8 сезон: трейлер.Официальный трейлер последнего сезона

ИСТОЧНИК KP.RU

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