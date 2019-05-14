Песков: Кремль следит за ситуацией вокруг строительства храма в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-14T13:11:54+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за акцией протеста в сквере Екатеринбурга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за акцией протеста в сквере Екатеринбурга.

"Мы видим сообщения СМИ на этот счет, знакомимся с этими сообщениями, - сказал он. - С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит". При этом Песков не стал давать оценку действиям местных властей и полиции, так как не знаком с деталями происходящего.

В ночь на вторник, 14 мая, в Екатеринбурге, как ранее писал сайт kp.ru, почти 10 часов длилось противостояние активистов за сохранение сквера, который планируют вырубить ради собора святой Екатерины, и соответственно сторонниками строительства храма.

Ругань и оскорбления постепенно переросли в силовое противостояние. Ситуация дала большой резонанс, так что в нее вмешался губернатор Евгений Куйвашев. Сегодня глава региона ждет в своем кабинете по пять представителей защитников сквера и храма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708572" frameborder="0"></iframe> Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU