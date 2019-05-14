Песков: Кремль следит за ситуацией вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за акцией протеста в сквере Екатеринбурга.
"Мы видим сообщения СМИ на этот счет, знакомимся с этими сообщениями, - сказал он. - С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит". При этом Песков не стал давать оценку действиям местных властей и полиции, так как не знаком с деталями происходящего.
В ночь на вторник, 14 мая, в Екатеринбурге, как ранее писал сайт kp.ru, почти 10 часов длилось противостояние активистов за сохранение сквера, который планируют вырубить ради собора святой Екатерины, и соответственно сторонниками строительства храма.
Ругань и оскорбления постепенно переросли в силовое противостояние. Ситуация дала большой резонанс, так что в нее вмешался губернатор Евгений Куйвашев. Сегодня глава региона ждет в своем кабинете по пять представителей защитников сквера и храма.
Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU