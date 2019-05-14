2019-05-14T13:11:54+03:00
Общество

Песков: Кремль следит за ситуацией вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России не стал давать оценку действиям местной власти и полиции [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за акцией протеста в сквере ЕкатеринбургаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за акцией протеста в сквере ЕкатеринбургаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за акцией протеста в сквере Екатеринбурга.

"Мы видим сообщения СМИ на этот счет, знакомимся с этими сообщениями, - сказал он. - С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит". При этом Песков не стал давать оценку действиям местных властей и полиции, так как не знаком с деталями происходящего.

В ночь на вторник, 14 мая, в Екатеринбурге, как ранее писал сайт kp.ru, почти 10 часов длилось противостояние активистов за сохранение сквера, который планируют вырубить ради собора святой Екатерины, и соответственно сторонниками строительства храма.

Ругань и оскорбления постепенно переросли в силовое противостояние. Ситуация дала большой резонанс, так что в нее вмешался губернатор Евгений Куйвашев. Сегодня глава региона ждет в своем кабинете по пять представителей защитников сквера и храма.

Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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