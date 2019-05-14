2019-05-14T13:14:19+03:00
Политика

Песков опроверг наличие официальных инициатив от США по встрече Путина и Трампа

Однако в Кремле приняли к сведению слова американского президента о возможной встрече с российским лидером в японской Осаке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир ПутинПрезидент США Дональд Трамп и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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На данный момент не поступало официальных заявлений от Соединенных Штатов по встрече президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «двадцатки», однако слова американского лидера о возможной встрече были приняты к сведению. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы отфиксировали это заявление (слова президента США о возможной встрече с Путиным на полях саммита G-20). Мы такие заявления фиксировали и раньше. Мы приняли его к сведению, каких-либо инициатив со стороны наших американских коллег не поступало, каких-либо договоренностей о начале подготовке к встрече не было», - сказал представитель Кремля.

Ранее, пресс-секретарь российского президента также сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется и по этому вопросу на данный момент нет никаких договорённостей.

Напомним, в минувший понедельник, 13 мая, появилась информация о том, что Соединённые Штаты запросили встречу российского и американского лидеров на полях предстоящего в японской Осаке саммита G20 в конце июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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