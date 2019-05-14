2019-05-14T14:11:58+03:00
Авто

Компания Kia представила новый молодежный внедорожник

В 2020 году автомобиль может быть представлен на рынке России
Марина ВЕНЦОВА
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Компания Kia представила новый молодежный внедорожник. Фото: пресс-служба компанииКомпания Kia представила новый молодежный внедорожник. Фото: пресс-служба компании
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KIA представила эскизы нового компактного кроссовера, мировая премьера которого запланирована на лето 2019 года. Как сообщили в пресс-службе компании, к концу года модель должна поступить в продажу в Южной Корее, а на рынке России ее можно ожидать в 2020 году.

Автомобиль, судя по изображениям, сделан по мотивам концепт-кара SP. Он имеет удлиненный капот, который сужается к задним стойкам бокового стекла. Задний бампер машины будет имитировать выпускные патрубки и фирменную радиаторную решетку «Нос тигра».

Данная модель, как отметил главы Kia Styling Бенг Чуль Чжу, подойдет «для молодых покупателей по всему миру». Более подробная информация о новинке автопрома пока держится в секрете.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на заводе Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, который расположен рядом с Санкт-Петербургом, началось производство «окроссовленной» версии хэтчбека Kia Rio под названием X-Line.

ИСТОЧНИК KP.RU

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