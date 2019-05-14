Помпео назвал цель своего визита в Россию
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что собирается обсудить ряд важных тем во время своего визита в Россию, а также найти пути движения вперед. Соответствующее заявление было опубликовано в социальных сетях политика.
"Мои встречи в России осветят ряд важных тем. По некоторым вопросам мы можем прийти к согласию, по другим - нет, но, когда это в наших интересах, мы обязаны найти путь вперед", - говорится в посте на странице Помпео в Twitter.
При этом, согласно данным ТАСС, самолет госсекретаря уже приземлился в аэропорту в Сочи. Именно здесь у него состоятся переговоры с министром иностранных дел РФ Сергей Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.
Сайт kp.ru писал о том, что стороны планируют обсудить иранскую ядерную проблему, ситуации в Венесуэле и Сирии, а также денуклеаризацию КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU