Помпео назвал цель своего визита в Россию

14 Май 14:30 2019-05-14T14:30:04+03:00

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что собирается обсудить ряд важных тем во время своего визита в Россию, а также найти пути движения вперед. Соответствующее заявление было опубликовано в социальных сетях политика.

"Мои встречи в России осветят ряд важных тем. По некоторым вопросам мы можем прийти к согласию, по другим - нет, но, когда это в наших интересах, мы обязаны найти путь вперед", - говорится в посте на странице Помпео в Twitter.

При этом, согласно данным ТАСС, самолет госсекретаря уже приземлился в аэропорту в Сочи. Именно здесь у него состоятся переговоры с министром иностранных дел РФ Сергей Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

Сайт kp.ru писал о том, что стороны планируют обсудить иранскую ядерную проблему, ситуации в Венесуэле и Сирии, а также денуклеаризацию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU