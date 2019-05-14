2019-05-14T15:32:27+03:00
В мире

Саудовская Аравия сообщила, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводов

Эр-Рияд считает, что атаки были проведена йеменскими повстанцами-хуситами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводовВласти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводовФото: REUTERS
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Власти Саудовской Аравии сообщили, что по одному из нефтепроводов страны был нанесен удар беспилотниками, которые предположительно принадлежат йеменским мятежникам-хуситам. В результате были повреждены две насосные станции на трубопроводе «Восток-Запад». Соответствующие заявление сделал министр энергетики и минеральных ресурсов государства Халид аль-Фалих.

Саудовская государственная нефтяная компания Aramco для оценки ущерба и ремонта приостановила подачу нефти в трубу.

По данным саудовской стороны, в атаках были задействованы семь беспилотников, нанесших повреждения на станции номер восемь, где произошло возгорание, которое удалось локализовать. Инцидент произошел во вторник между 6:00 и 6:30 утра (мск. время).

Работа крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, была приостановлена для оценки ущерба и ремонта.

Саудовская государственная нефтяная компания Aramco назвала атаку «трусливым нападением, терактом и диверсией».

Напомним, противостояние между хуситами и сторонниками правительства ведется в Йемене с 2014 года. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции сторонников движения «Ансар Аллах» в Йемене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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