Дмитрий Медведев призвал решить проблему недостатка мест в детских садах в отдельных регионах

14 Май 15:25 2019-05-14T15:25:36+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал решить проблему с нехваткой мест в детских садах в ряде регионов России до конца 2020 года. В ходе совещания, посвященного исполнению поручений президента глава правительства заверил, что власти выделят на эти цели дополнительные средства, исходя из возможностей.

Медведев также отметил, что регионы "не справятся" с решением этого вопроса самостоятельно, "несмотря на это, что это их полномочия". "В настоящий момент наши обязательства перед гражданами, которые стоят в очереди [на места в детские сады] в субъектах Федерации, не прекращены, мы должны эти обязательства исполнять. Мы [федеральный центр] такую поддержку должны будем оказать для того, чтобы эту тему раз и навсегда закрыть", - приводит ТАСС слова Медведева.

Глава правительства поручил подготовку соответствующих предложений Министерству финансов и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Медведев также потребовал от регионов предоставлять объективные данные о нехватке мест в детских садах, чтобы "манипуляций очередями больше не было"; проблему нехватки мест в детских садах он назвал накопленной. "К сожалению и регионы себя не идеально вели, и где-то просто вводили в заблуждение", подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU