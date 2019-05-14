2019-05-14T15:55:26+03:00
Политика

Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство

Премьер-министр России подчеркнул, что поручения президента должны исполняться вовремя и неукоснительно
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments65
Медведев упрекнул чиновников в разгильдяйствеМедведев упрекнул чиновников в разгильдяйствеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Федеральные и региональные власти вовремя не выполняют поручения правительства или президента Росси, иногда это происходит из-за банального разгильдяйства. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем, под разными предлогами: иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по несколько раз переносят», - сказал глава кабмина, отметив, что «вообще такого в принципе быть не должно» и «по ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная».

Медведев указал на то, что от поручений чиновники никуда не уйдут, поскольку это является способом решения управленческих задач и «поэтому исполняться они должны неукоснительно, а все случаи переноса должны быть мотивированы».

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ходе совещания, посвященного исполнению поручений президента, Медведев также потребовал решить проблему с нехваткой мест в детских садах в ряде регионов России до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Букмекеры принимают ставки на победу Лазарева на «Евровидении-2019»
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram