Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство

14 Май 15:55 2019-05-14T15:55:26+03:00

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Федеральные и региональные власти вовремя не выполняют поручения правительства или президента Росси, иногда это происходит из-за банального разгильдяйства. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем, под разными предлогами: иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по несколько раз переносят», - сказал глава кабмина, отметив, что «вообще такого в принципе быть не должно» и «по ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная».

Медведев указал на то, что от поручений чиновники никуда не уйдут, поскольку это является способом решения управленческих задач и «поэтому исполняться они должны неукоснительно, а все случаи переноса должны быть мотивированы».

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ходе совещания, посвященного исполнению поручений президента, Медведев также потребовал решить проблему с нехваткой мест в детских садах в ряде регионов России до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU