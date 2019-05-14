2019-05-14T15:55:13+03:00
В мире

Пресс-секретарь Еврокомиссии по ошибке назвал Петра Порошенко Педро

Маргаритис Схинас допустил ошибку в ходе брифинга в Брюсселе
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments30
Действующий президент Украины Петр ПорошенкоДействующий президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, произнося имя и фамилию действующего президента Украины Петра Порошенко, допустил ошибку, назвав его Педро Порошенко. Инцидент произошел в ходе брифинга в Брюсселе.

"Он (глава ЕК Жан-Клод Юнкер) только что встретился с президентом Украины господином Педро Порошенко, который наградил председателя Юнкера украинским орденом Ярослава Мудрого", - приводит агентство РИА Новости слова Схинаса.

Ранее сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко наградил председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого I степени. По словам Порошенко, глава Еврокомиссии внес "личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС".

Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден властями Украины в 1995 году. Согласно его статуту, награждение этим орденом производится за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в различных областях, таких как государственное строительство, экономика и образование.по

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Букмекеры принимают ставки на победу Лазарева на «Евровидении-2019»
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram