Пресс-секретарь Еврокомиссии по ошибке назвал Петра Порошенко Педро

14 Май 15:55 2019-05-14T15:55:13+03:00

Маргаритис Схинас допустил ошибку в ходе брифинга в Брюсселе

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Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, произнося имя и фамилию действующего президента Украины Петра Порошенко, допустил ошибку, назвав его Педро Порошенко. Инцидент произошел в ходе брифинга в Брюсселе.

"Он (глава ЕК Жан-Клод Юнкер) только что встретился с президентом Украины господином Педро Порошенко, который наградил председателя Юнкера украинским орденом Ярослава Мудрого", - приводит агентство РИА Новости слова Схинаса.

Ранее сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко наградил председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого I степени. По словам Порошенко, глава Еврокомиссии внес "личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС".

Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден властями Украины в 1995 году. Согласно его статуту, награждение этим орденом производится за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в различных областях, таких как государственное строительство, экономика и образование.по

ИСТОЧНИК KP.RU