2019-05-14T16:49:27+03:00
В мире

Компания-производитель тамагочи выпустит новую версию игрушки

Дизайн нового устройства практически не отличается от старого, однако черно-белый экран гаджета стал цветным
Александр ДЖУМАЕВ
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Японская компания Bandai объявила о выпуске новой версии популярной в 1990-е годы карманной игрушки тамагочиЯпонская компания Bandai объявила о выпуске новой версии популярной в 1990-е годы карманной игрушки тамагочиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Японская компания Bandai объявила о выпуске новой версии популярной в 1990-е годы карманной игрушки тамагочи. Согласно сообщению компании, продажи нового устройства, названного Tamagotchi On, начнутся в июле этого года.

Дизайн нового гаджета практически не отличается от старого. Устройство представляет собой пластиковое яйцо, представленное в четырех цветах и оснащенные тремя кнопками для управления игровым процессом. При этом экран тамагочи, ранее бывший черно-белым, стал цветным.

Игровой процесс новой версии тамагочи практически не изменился: пользователи смогут вырастить виртуального питомца из яйца, кормить и ухаживать за ним. В Tamagotchi On появилась возможность подключаться к другим устройствам, что позволит питомцам путешествовать, жениться и даже размножаться. При помощи специального приложения для смартфонов владельцы тамагочи смогут управлять своими питомцами со смартфона и зарабатывать специальные очки, которыми можно будет пользоваться в виртуальном магазине.

Цена Tamagotchi On составит $59,99. Приобрести игрушку можно будет в интернет-магазинах, таких как Amazon и GameStop.

ИСТОЧНИК KP.RU

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