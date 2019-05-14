Компания-производитель тамагочи выпустит новую версию игрушки
Японская компания Bandai объявила о выпуске новой версии популярной в 1990-е годы карманной игрушки тамагочи. Согласно сообщению компании, продажи нового устройства, названного Tamagotchi On, начнутся в июле этого года.
Дизайн нового гаджета практически не отличается от старого. Устройство представляет собой пластиковое яйцо, представленное в четырех цветах и оснащенные тремя кнопками для управления игровым процессом. При этом экран тамагочи, ранее бывший черно-белым, стал цветным.
Игровой процесс новой версии тамагочи практически не изменился: пользователи смогут вырастить виртуального питомца из яйца, кормить и ухаживать за ним. В Tamagotchi On появилась возможность подключаться к другим устройствам, что позволит питомцам путешествовать, жениться и даже размножаться. При помощи специального приложения для смартфонов владельцы тамагочи смогут управлять своими питомцами со смартфона и зарабатывать специальные очки, которыми можно будет пользоваться в виртуальном магазине.
Цена Tamagotchi On составит $59,99. Приобрести игрушку можно будет в интернет-магазинах, таких как Amazon и GameStop.
ИСТОЧНИК KP.RU