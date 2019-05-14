«Дальний Восток становится территорией возможностей»: Во Владивостоке стартовала профильная образовательная смена «Здесь начинается Россия»

14 Май 17:37 2019-05-14T17:37:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке сегодня стартовала профильная образовательная смена «Здесь начинается Россия». В течение ближайших двух недель около 500 школьников будут изучать инструменты развития макрорегиона. Смена (она проходит уже в четвертый раз) организована Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и федеральным Министерством образования и науки.

- Благодаря тому вниманию, которое сейчас уделяется Дальнему Востоку, он становится территорией возможностей, - сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. - Особенно важно познакомить с ними молодых людей, которым только предстоит выбрать свой жизненный путь. Сегодня на Дальнем Востоке для них открываются перспективы для получения конкурентоспособного образования, а впоследствии для построения карьеры. Здесь запускаются предприятия, появляются новые рабочие места, идет работа по созданию социальной инфраструктуры. Все эти возможности создаются в том числе для ребят, которые сейчас учатся в школе. Именно им предстоит жить и работать на Дальнем Востоке.

В смене принимают участие школьники из разных уголков Дальнего Востока - победители и призеры школьных олимпиад, лидеры школьного движения.

Как сообщают в Минвостокразвития, программа «Здесь начинается Россия» должна расширить представление школьников о Дальнем Востоке как центре геополитического влияния Азиатско-Тихоокеанского региона и стартовой площадке реализации личностных стратегий успеха в дальневосточном регионе.

Старшеклассники должны будут провести на тематической смене презентацию своих регионов. Впереди несколько встреч со специалистами, на которых будут обсуждаться перспективы развития Дальнего Востока. Школьникам расскажут об особенностях свободного порта Владивосток и территории опережающего развития - это сегодня одни из главных инструментов развития макрорегиона. Также на смене «Здесь начинается Россия» пройдет ярмарка вузов Дальнего Востока будущим абитуриентам, участникам расскажут о самых востребованных сегодня на рынке труда профессиях, в которых можно реализовать себя на Дальнем Востоке, построить успешную карьеру и принести региону пользу.

Работы, написанные ребятами по итогам смены, будут переданы министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову.

ИСТОЧНИК KP.RU