2019-05-14T20:57:06+03:00
В мире

Действующего президента Словакии оштрафовали на 39 тысяч евро

Речь идет о трех месячных окладах главы государства
Александр ДЖУМАЕВ
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Действующий президент Словакии Андрей КискаДействующий президент Словакии Андрей КискаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действующий президент Словакии Андрей Киска был оштрафован комитетом Национального совета (парламента) Словакии по исключению конфликта интересов на государственных должностях на 39 тысяч евро за то, что он скрыл факт финансирования своей предвыборной кампании в 2014 году из средств принадлежавшей ему компании KTAG. Об этом сообщает Словацкое радио.

Отмечается, что речь идет о трех месячных окладах президента Словакии. Глава государства ежемесячно получает 13 тысяч евро. Сам Киска заявил, что речь идет о "происках политических противников", и оспорил решение комитета. Действующий президент Словакии намерен обратиться в Конституционный суд республики; его поддержали депутаты, представляющие оппозиционные партии в парламенте.

Андрей Киска занял пост президента Словакии в 2014 году. Его полномочия закончатся через месяц; новым главой государства станет Зузана Чапутова, победившая на прошедших в марте выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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