Трамп заявил о продолжении торговых переговоров между США и Китаем

14 Май 22:30 2019-05-14T22:30:05+03:00

По словам президента Соединенных Штатов, диалог между Пекином и Вашингтоном продолжается, несмотря на некоторые разногласия

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Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продолжатся, несмотря на возникшие между сторонами разногласия. Об этом он заявил перед вылетом в штат Луизиана.

"У нас возникли небольшие разногласия, потому что они [Китай] на протяжении десятилетий не относились к нам справедливо", - передает телеканал CBS слова американского лидера. При этом Трамп отметил, что заключение договора "может произойти".

Президент США подчеркнул, что в настоящий момент между Пекином и Вашингтоном "продолжается диалог". "Мы подготовили сделку с Китаем, она должна была быть очень хорошей" , - заявил президент.

Ранее Трамп принял решение ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая. Позже президент США заявил, что может отменить свое решение в зависимости от хода торговых переговоров между представителями Вашингтона и Пекина.

ИСТОЧНИК KP.RU