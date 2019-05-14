2019-05-14T22:30:05+03:00
В мире

Трамп заявил о продолжении торговых переговоров между США и Китаем

По словам президента Соединенных Штатов, диалог между Пекином и Вашингтоном продолжается, несмотря на некоторые разногласия
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продолжатся, несмотря на возникшие между сторонами разногласия. Об этом он заявил перед вылетом в штат Луизиана.

"У нас возникли небольшие разногласия, потому что они [Китай] на протяжении десятилетий не относились к нам справедливо", - передает телеканал CBS слова американского лидера. При этом Трамп отметил, что заключение договора "может произойти".

Президент США подчеркнул, что в настоящий момент между Пекином и Вашингтоном "продолжается диалог". "Мы подготовили сделку с Китаем, она должна была быть очень хорошей" , - заявил президент.

Ранее Трамп принял решение ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая. Позже президент США заявил, что может отменить свое решение в зависимости от хода торговых переговоров между представителями Вашингтона и Пекина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram