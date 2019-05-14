2019-05-14T22:51:03+03:00
В мире

Уволенный председатель Конституционного суда Украины заявил об антиконституционном перевороте

Станислав Шевчук был отправлен в отставку по итогам голосования судей КС
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments19
Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал свое отстранение от должности руководителя судаБывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал свое отстранение от должности руководителя судаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал свое отстранение от должности руководителя суда. По его словам, речь идет об антиконституционном перевороте, за которым стоит Петр Порошенко.

"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины", - написал Шевчук в своем Facebook. Подлинность страницы, на которой было опубликовано заявление, подтвердили несколько украинских изданий, такие как Strana.ua и "Лига. Новости".

По словам Шевчука, речь идет о тяжком уголовном преступлении, связанном со "свержением конституционного строя", которое было совершено "в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, закона Украины «О Конституционном Суде», регламента Конституционного Суда Украины".

Шевчук также отметил, что за его отставкой стоит действующий президент Украины Петр Порошенко, который пытается "удержать власть путем сохранения контроля над главными государственными учреждениями". Бывший председатель Конституционного суда заявил о своем намерении обратиться в суд и правоохранительные органы, а также призвал граждан Украины "объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции".

Сайт kp.ru ранее сообщал об отставке Шевчука. Отмечается, что именно глава Конституционного суда проводит церемонию инаугурации избранного президента Украины в здании Верховной Рады. Предполагается, что церемония инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского состоится в ближайшее время. В штабе Зеленского, в свою очередь, назвали эту ситуацию казуистикой

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram