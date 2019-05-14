Уволенный председатель Конституционного суда Украины заявил об антиконституционном перевороте

14 Май 22:51 2019-05-14T22:51:03+03:00

Станислав Шевчук был отправлен в отставку по итогам голосования судей КС

Изменить размер текста: A A

Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал свое отстранение от должности руководителя суда. По его словам, речь идет об антиконституционном перевороте, за которым стоит Петр Порошенко.

"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины", - написал Шевчук в своем Facebook. Подлинность страницы, на которой было опубликовано заявление, подтвердили несколько украинских изданий, такие как Strana.ua и "Лига. Новости".

По словам Шевчука, речь идет о тяжком уголовном преступлении, связанном со "свержением конституционного строя", которое было совершено "в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, закона Украины «О Конституционном Суде», регламента Конституционного Суда Украины".

Шевчук также отметил, что за его отставкой стоит действующий президент Украины Петр Порошенко, который пытается "удержать власть путем сохранения контроля над главными государственными учреждениями". Бывший председатель Конституционного суда заявил о своем намерении обратиться в суд и правоохранительные органы, а также призвал граждан Украины "объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции".

Сайт kp.ru ранее сообщал об отставке Шевчука. Отмечается, что именно глава Конституционного суда проводит церемонию инаугурации избранного президента Украины в здании Верховной Рады. Предполагается, что церемония инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского состоится в ближайшее время. В штабе Зеленского, в свою очередь, назвали эту ситуацию казуистикой

ИСТОЧНИК KP.RU