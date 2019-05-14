Ушаков: Путин и Помпео подтвердили готовность России и США восстановить отношения

14 Май 23:05 2019-05-15T05:15:07+03:00

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Во время беседы президент России Владимир Путин и госсекретарь Майкл Помпео подтвердили заинтересованность своих стран в восстановлении двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"У Путина и Помпео состоялся неплохой предметный разговор, стороны подтвердили начало выправления отношений", - сказал он.

По его словам, стороны обсуждали международную проблематику, ситуации в Сирии, Афганистане, Ливии, Венесуэле. Также большое внимание было уделено вопросам стратегической стабильности, нераспространения ядерного оружия, в том числе, договор о СНВ, передает ТАСС.

Переговоры президента России и главы Госдепартамента США продолжались полтора часа.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 мая состоялась встреча Путина и Помпео. Госсекретарь прибыл в Сочи на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. После этого обоих глав внешнеполитических ведомств принял у себя российский президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708725" frameborder="0"></iframe> Путин заявил Помпео, что надеется на восстановление российско-американских отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU