2019-05-15T05:15:07+03:00
Политика

Ушаков: Путин и Помпео подтвердили готовность России и США восстановить отношения

За полтора часа собеседники обсудили международную проблематику и вопросы нераспространения ядерного оружия
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во время беседы президент России Владимир Путин и госсекретарь Майкл Помпео подтвердили заинтересованность своих стран в восстановлении двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"У Путина и Помпео состоялся неплохой предметный разговор, стороны подтвердили начало выправления отношений", - сказал он.

По его словам, стороны обсуждали международную проблематику, ситуации в Сирии, Афганистане, Ливии, Венесуэле. Также большое внимание было уделено вопросам стратегической стабильности, нераспространения ядерного оружия, в том числе, договор о СНВ, передает ТАСС.

Переговоры президента России и главы Госдепартамента США продолжались полтора часа.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 мая состоялась встреча Путина и Помпео. Госсекретарь прибыл в Сочи на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. После этого обоих глав внешнеполитических ведомств принял у себя российский президент.

Путин заявил Помпео, что надеется на восстановление российско-американских отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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