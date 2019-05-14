Ушаков: Путин и Помпео подтвердили готовность России и США восстановить отношения
Во время беседы президент России Владимир Путин и госсекретарь Майкл Помпео подтвердили заинтересованность своих стран в восстановлении двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"У Путина и Помпео состоялся неплохой предметный разговор, стороны подтвердили начало выправления отношений", - сказал он.
По его словам, стороны обсуждали международную проблематику, ситуации в Сирии, Афганистане, Ливии, Венесуэле. Также большое внимание было уделено вопросам стратегической стабильности, нераспространения ядерного оружия, в том числе, договор о СНВ, передает ТАСС.
Переговоры президента России и главы Госдепартамента США продолжались полтора часа.
Как ранее писал сайт kp.ru, 14 мая состоялась встреча Путина и Помпео. Госсекретарь прибыл в Сочи на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. После этого обоих глав внешнеполитических ведомств принял у себя российский президент.
Путин заявил Помпео, что надеется на восстановление российско-американских отношений.
ИСТОЧНИК KP.RU