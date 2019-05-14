Москалькова предлагает ввести в школах аналитика аккаунтов учеников в соцсетях

14 Май 23:36 2019-05-14T23:41:08+03:00

Омбудсмен уверена, что это позволит выявлять учащихся в депрессии или потенциально агрессивных

Изменить размер текста: A A

В российских учебных заведениях необходимо ввести должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее мнению, это аналитик поможет выявлять подростков, которым необходима помощь в борьбе с депрессией, либо потенциально агрессивных учеников.

"Сегодня мы все как на ладони именно в сетях - со своими устремлениями, проблемами, несчастьями. Специалист, который видит, что ученик, студент находится в депрессии, он одинок, нужно оказывать ему помощь", - сказала Москалькова.

Омбудсмен считает, что такие отслеживание соцсетей позволит избежать трагедий, какая произошла в Керчи. Она напомнила, что глава Крыма Сергей Аксенов и детский омбудсмен Анна Кузнецова сразу после стрельбы в колледже подготовили пакет предложений по обеспечению безопасности в учебных заведениях, передает ТАСС.

В частности, в проекте говорится о необходимости усиления уровня охраны школ. Причем вневедомственная охрана, которая входит в состав Росгвардии, должна иметь преимущества при проведении конкурса охранного предприятия. Кроме того, образовательные учреждения должны будут получать уведомления, в случае если его учащемуся выдали разрешение на оружие.

Москалькова выразила сожаление, что организационная работа по этим вопросам разворачивается очень медленно.

Как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв, после которого был открыт огонь. Жертвами нападения стали 21 человек. Стрелял студент 4-го курса 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU