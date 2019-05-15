Военные Судана и оппозиция договорились о трехлетнем переходном периоде

15 Май 08:26 2019-05-15T08:26:08+03:00

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Договоренность об установлении трехлетнего переходного периода согласована между Военным советом Судана и представителями альянса "За свободу и перемены".

Военные власти страны, как передает телеканал Al Arabiya, также сообщили, что достигнута договоренность с оппозицией о формировании законодательного совета, в его состав войдут 300 человек. Согласно заявлению, военные "окончательно оформят договоренности с альянсом в течение ближайших 24 часов".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в апреле 2019 года после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку с занимаемой им должности. Власть в стране перешла под управления созданного Временного совета, который распустил парламент и приостановил действие конституции.

В конце апреля альянс "За свободу и перемены" передал военным страны свои предложения о совместном управлении военным советом и гражданской оппозицией. Военные сделали ряд оговорок по данному вопросу, однако затем переговоры зашли в тупик.

ИСТОЧНИК KP.RU