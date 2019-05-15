2019-05-15T11:51:13+03:00
Общество

В Госдуме рассказали кого не коснется ужесточение наказания за «пьяные» аварии

Законодательная инициатива не затронет тех, кто принимает лекарственные препараты
Марина ВЕНЦОВА
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Проект о "пьяных" ДТП не коснется принимающих лекарстваПроект о "пьяных" ДТП не коснется принимающих лекарстваФото: Алексей ФОКИН
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Председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что законопроект, ужесточающий наказание за дорожно-транспортные происшествия, в которых по вине пьяного водителя получили серьезные травмы или погибли люди, не коснется граждан, принимающих лекарственные препараты.

Он также добавил, что для того, чтобы установить наличие алкоголя в крови человека будет назначена независимая экспертиза. Пискарев подчеркнул, что исследования будут проводиться не в районной поликлинике, и тем более не при помощи алкотестера.

"Кроме того, в соответствии с законом человек, не согласный с результатами экспертизы, или его адвокат вправе требовать проведения повторной, дополнительной экспертизы, и тогда она может быть проведена в другом экспертном учреждении", - приводит его слова пресс-служба.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 14 мая, Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей. В соответствии с законопроектом, для водителей предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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