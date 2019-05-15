2019-05-15T12:06:50+03:00
В мире

Парламент Великобритании проголосует по сделке Brexit в начале июня

Июньское голосование по данному вопросу станет последним
Марина ВЕНЦОВА
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Сделку о Brexit вынесут на голосование британского парламента в начале июняСделку о Brexit вынесут на голосование британского парламента в начале июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй по итогам ее переговоров с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином сообщил, что проект соглашения об условиях выхода Великобритании из Европейского Союза будет вновь вынесен на голосование парламента в первую неделю июня.

В Палате общин британского парламента после 3 июня будет представлен законопроект к соглашению об условиях Brexit. Его ратификация позволит закрепить на законодательном уровне план британского премьера по реализации процесса прекращения членства страны в Евросоюзе.

"Необходимо это сделать, если Великобритания собирается покинуть ЕС до наступления летних парламентских каникул", - приводит ТАСС слова представителя Мэй.

При этом, заместитель политического редактора вещательной корпорации Би-би-си Норман Смит сообщил, что голосование в парламенте Великобритании по сделке о Brexit, которое намечено на первую неделю июня, станет последним.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit. При этом политик заявила, что они должны быть максимально короткими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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