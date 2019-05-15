МАК до конца мая опубликует предварительный доклад по катастрофе «Сухой Суперджет 100»

15 Май 12:33 2019-05-15T12:39:34+03:00

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) до конца мая опубликует предварительный доклад о результатах катастрофы "Сухого Суперджета 100", которая произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево. Как сообщает ТАСС, анализ данных черных ящиков пока не готов.

"Работа [с данными "черных ящиков"] продолжается, - сказал собеседник агентства. - Идет анализ информации".

При этом он напомнил, что параметрический самописец был поврежден."Предварительные данные катастрофы с подробным анализом действий экипажа, наземных служб, диспетчеров будут обнародованы до конца мая в предварительном докладе", - добавил представитель МАК.

Напомним, авиакатастрофа с лайнером «Сухой Суперджет 100», который выполнял рейса Москва-Мурманск, произошла в воскресенье, 5 мая. На борту лайнера находились 78 пассажиров. В результате трагедии 41 человек погиб, десять были госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU