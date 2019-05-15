Росстат: обязательное участие россиян в переписи населения в данный момент не рассматривается

15 Май 12:57 2019-05-15T12:57:13+03:00

Вопрос обязательного участия граждан России в переписи населения 2020 года на данный момент не рассматривается Фото: Роман РЫЖИКОВ

Перепись населения в России проводится не реже одного раза в десять лет

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Глава Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) Павел Малков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства в среду, 15 мая, сообщил, что вопрос обязательного участия граждан в переписи населения 2020 года на данный момент не рассматривается.

"Что касается обязательного участия в переписи, то сейчас такое предложение не рассматривается, потому что здесь есть как серьезные преимущества, так и не менее серьезные недостатки, - сказал он. - Мы этот вопрос сейчас в повестке смотрим".

Согласно законодательству перепись населения в Российской Федерации проводится не реже одного раза в десять лет. Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. Тогда по данным Росстата, численность россиян составила около 143,4 миллиона человек, из них - около 66,4 миллиона мужчин и 76,9 миллиона женщин.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в октябре 2018 года прошла пробная перепись населения. В ней тогда приняли участие более 1,2 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU