2019-05-15T13:16:41+03:00
Авто

Дорожники предложили запретить в России лихую езду зимой

Шипованные колеса, по их мнению, портят дорожное покрытие
Григорий ЛЕОРДА
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По мнению специалистов института достаточно лишь запретить россиянам быстро ездить на шипованной резине зимой.По мнению специалистов института достаточно лишь запретить россиянам быстро ездить на шипованной резине зимой.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Специалисты Российского дорожно-научно-исследовательского института нашли способ сэкономить на ремонте дорог. По мнению специалистов института достаточно лишь запретить россиянам быстро ездить на шипованной резине зимой.

"После 70—80 км/ч износ [дорожного покрытия] увеличивается значительно. В связи с этим, если мы ограничим скорость, то это приведет не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения", — приводит РИА Новости слова заведующего кафедрой "Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты" Российского университета транспорта (МИИТ) Николая Лушникова.

Данная мера, по мнению авторов инициативы, благоприятно скажется на экологию. Выяснилось, что воздух загрязняется больше всего во время сезонной смены шин. Николай Лушников говорит, что требуются дополнительные исследования. По его словам, подобные проекты успешно реализованы за рубежом.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что эксперты раскритиковали идею жителя Коми по отказу от шипованных шин. Специалисты не нашли в идее "разумного зерна".

ИСТОЧНИК KP.RU

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