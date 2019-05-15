2019-05-15T13:12:12+03:00
Наука

Археологи обнаружили тайную комнату во дворце римского императора

Помещение назвали «комнатой Сфинкса»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Бюст "Нерон". Скульптор Н. Кабианка. ИталияБюст "Нерон". Скульптор Н. Кабианка. Италия
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Во время реставрационных работ во дворце римского императора Нерона археологи обнаружили большую потайную комнату. Помещение украшено фресками, на которых изображены животные и мифические существа. В частности, на одной из стен комнаты нарисован сфинкс, в честь него и было принято решение назвать помещение.

В «комнате Сфинска» рисунки нанесены охристой краской. В частности, эксперты смогли найти изображения вооруженного луком, мечом и щитом воина, сражающегося с пантерой, а также бога Пана, танцующих кентавров с музыкальными инструментами, водных существ и птиц, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что тайная комната была обнаружена случайно. Исследовавшие ее археологи приняли решение, что пока расчищать ее небезопасно. Это может привести к тому, что остальная часть древнего комплекса потеряет устойчивость.

Дворец Нерона, который получил название «Золотой дом», был не достроен и заброшен в 68 году н.э. после гибели императора. Позднее дворец пережил разрушительный пожар, а его территорию застроили общественными зданиями, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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