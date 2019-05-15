Песков: Путин не смотрит «Игру престолов»

15 Май 13:43 2019-05-15T13:43:12+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глав государства практически не смотрит телевизор.

Отвечая на вопрос журналистов о том, интересуются ли в Кремле финалом сериала "Игра престолов" и смотрит ли его президент, Песков сказал: "Президент в принципе не смотрит телевизор, за исключением новостей, просто не имеет на это времени".

Песков, как ранее писал сайт kp.ru, пошутил о том, что его начальник - Владимир Путин - вполне может обходиться и без сна. "Он же Путин! Он не спит, он работает!", - сказал в конце апреля его пресс-секретарь в ответ на вопрос, как президент при своем напряженном графике успевает высыпаться.

Напомним, 14 апреля 2019 года на канале НВО вышел заключительный восьмой сезон культового сериала «Игра престолов». Основу для него составили черновики, написанные Джорджем Мартином, для последней книги цикла "Песнь Льда и Пламени".

ИСТОЧНИК KP.RU