2019-05-15T15:32:05+03:00
Общество

Возле здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского

15 мая 2019 года исполнился год с момента ареста главного редактора «РИА Новости Украина»
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Возле здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла ВышинскогоВозле здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла ВышинскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Акция в поддержку главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского завершилась возле здания украинского посольства в Москве. Мероприятие прошло в среду, 15 мая, под лозунгом "Волю Вышинскому!".

В пикете приняли участие как журналисты, общественные деятели, правозащитника, так и простые люди, которым не безразлична его судьба. Среди участников были генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также член комитета Государственной Думы о информационной политике Евгений Ревенко.

Люди держали в руках баннеры, транспаранты с фотографиями журналиста, символику солидарности с ним, а также призывы в избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому освободить главного редактора "РИА Новости Украина".

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан украинскими спецслужбами 15 мая прошлого года. На Украине его обвиняют в государственной измене и в незаконном обороте оружия. В настоящий момент он находится в СИЗО Киева.

У посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram