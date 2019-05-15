Возле здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского

15 Май 13:59 2019-05-15T15:32:05+03:00

15 мая 2019 года исполнился год с момента ареста главного редактора «РИА Новости Украина»

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Акция в поддержку главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского завершилась возле здания украинского посольства в Москве. Мероприятие прошло в среду, 15 мая, под лозунгом "Волю Вышинскому!".

В пикете приняли участие как журналисты, общественные деятели, правозащитника, так и простые люди, которым не безразлична его судьба. Среди участников были генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также член комитета Государственной Думы о информационной политике Евгений Ревенко.

Люди держали в руках баннеры, транспаранты с фотографиями журналиста, символику солидарности с ним, а также призывы в избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому освободить главного редактора "РИА Новости Украина".

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан украинскими спецслужбами 15 мая прошлого года. На Украине его обвиняют в государственной измене и в незаконном обороте оружия. В настоящий момент он находится в СИЗО Киева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708801" frameborder="0"></iframe> У посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU