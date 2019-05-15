Возле здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского
Акция в поддержку главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского завершилась возле здания украинского посольства в Москве. Мероприятие прошло в среду, 15 мая, под лозунгом "Волю Вышинскому!".
В пикете приняли участие как журналисты, общественные деятели, правозащитника, так и простые люди, которым не безразлична его судьба. Среди участников были генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также член комитета Государственной Думы о информационной политике Евгений Ревенко.
Люди держали в руках баннеры, транспаранты с фотографиями журналиста, символику солидарности с ним, а также призывы в избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому освободить главного редактора "РИА Новости Украина".
Напомним, Кирилл Вышинский был задержан украинскими спецслужбами 15 мая прошлого года. На Украине его обвиняют в государственной измене и в незаконном обороте оружия. В настоящий момент он находится в СИЗО Киева.
У посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.
ИСТОЧНИК KP.RU