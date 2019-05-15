Аналитики составили рейтинг самых надежных автомобилей

15 Май 14:01 2019-05-15T14:01:31+03:00

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Автомобильные эксперты составили рейтинг самых надежных машин в возрасте до трех лет. В список попали авто марок Peugeot, Skoda и Hyundai.

В рамках исследования аналитики британского подразделения американской исследовательской компании J.D. Power опросили более 11,5 тысячи автовладельцев Британии и подсчитали количество поломок на сто машин одной марки. В результате, специалисты выявили основные жалобы и разделили их на несколько категорий.

Согласно исследованию, наивысший балл получил французский Peugeot с показателем 77 поломок на 100 машин. На второй строчке расположился чешский бренд Skoda (88 поломок на 100 машин), тройку лидеров замыкает Hyundai (90), пишет ФАН.

Помимо этого в десятку брендов с наименьшим числом поломок вошли Nissan и Suzuki, у которых по 94 поломки, а также Opel (95), Kia (101), Mini (103), Ford и Volvo, чей показатель составил 106 поломок на 100 авто.

Примечательно, что аутсайдерами в списке надежности оказались FIAT (173 поломки на 100 машин), Audi (167) Jaguar (159), Land Rover (142) и Mercedes-Benz (136).

Аналитики объяснили такую ситуацию технологичностью дорогостоящих иномарок. Чем больше у машины опций, тем больше вероятность, что один из механизмов выйдет из строя, передает «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU