Нарышкин не исключил, что встретится с главой ЦРУ

15 Май 14:20 2019-05-15T14:20:58+03:00

По словам директора Службы внешней разведки России, встреча может пройти в ближайшее время

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Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин допустил встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джиной Хэспел в ближайшее время.

"Да, это возможно", - сказал он в среду, 15 мая, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча с Хаспел в ближайшее время.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 14 мая в Сочи со своим первым визитом в качестве главы американского внешнеполитического ведомства прибыл госсекретарь США Майкл Помпео. Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Затем американского гостя принял президент страны Владимир Путин. В ходе переговоров стороны обсудили возможность встречи российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите G20, который состоится в июне в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU