2019-05-15T15:21:24+03:00
Туризм

Названы страны, выдающие больше всего шенгенских виз москвичам

Испания оказалась самой дружелюбной, а Норвегия самой неприветливой
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Названы страны, выдающие больше всего шенгенских виз москвичамНазваны страны, выдающие больше всего шенгенских виз москвичамФото: Михаил ФРОЛОВ
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По итогам 2018 года Ассоциация Туроператоров АТОР составила рейтинг стран, которые выдали москвичам больше всего шенгенских виз. Самой дружелюбной оказалась Испания. Её консульство выдало россиянам 477 319 виз, причем 92% из них были многократными. А количество отказов составило всего 1,3%.

Вторую строчку рейтинга заняла Италия. Итальянские дипломаты отказывали москвичам чуть чаще - доля отказов 1,8%. Зато итальянцы оказались как никто щедры на мультивизы - 98% из них были многократными.

Третье место заняла Франция. Там отказов было тоже немного - всего 2,3%. Но многократные визы французы выдают в разы реже, чем испанцы и итальянцы. Только каждый второй россиянин смог получить мультивизу.

Топ-5 стран, которые выдали больше всего виз:

1.Испания

2.Италия

3.Франция

4.Греция

5.Чехия

Топ-5 стран, которые чаще всего отказывали в выдаче визы:

1.Норвегия

2.Бельгия

3.Германия

4.Нидерланды

5.Польша

ИСТОЧНИК KP.RU

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