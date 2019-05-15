Названы страны, выдающие больше всего шенгенских виз москвичам
По итогам 2018 года Ассоциация Туроператоров АТОР составила рейтинг стран, которые выдали москвичам больше всего шенгенских виз. Самой дружелюбной оказалась Испания. Её консульство выдало россиянам 477 319 виз, причем 92% из них были многократными. А количество отказов составило всего 1,3%.
Вторую строчку рейтинга заняла Италия. Итальянские дипломаты отказывали москвичам чуть чаще - доля отказов 1,8%. Зато итальянцы оказались как никто щедры на мультивизы - 98% из них были многократными.
Третье место заняла Франция. Там отказов было тоже немного - всего 2,3%. Но многократные визы французы выдают в разы реже, чем испанцы и итальянцы. Только каждый второй россиянин смог получить мультивизу.
Топ-5 стран, которые выдали больше всего виз:
1.Испания
2.Италия
3.Франция
4.Греция
5.Чехия
Топ-5 стран, которые чаще всего отказывали в выдаче визы:
1.Норвегия
2.Бельгия
3.Германия
4.Нидерланды
5.Польша
ИСТОЧНИК KP.RU